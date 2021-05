🔥 NBA 2K21 est gratuit sur l’Epic Games Store

Le jeu de basket NBA 2K21 est en ce moment gratuit au téléchargement sur l’Epic Games Store. L’offre est valable pendant une semaine, uniquement sur PC. C’est une surprise, sachant que le titre n’a même pas un an et qu’il s’agit (relativement) d’une grosse licence.

NBA 2K21 est une simulation de basket-ball éditée par 2K Games. Ce titre est la version 2021 de la franchise. Vous allez pouvoir jouer les meilleures équipes et les meilleurs joueurs de NBA de la saison 2020-2021. Il y a plusieurs modes : Ma carrière, Mon épique, Quartier et Mon MG/Ma ligue. Il est possible de jouer aussi bien à la manette qu’au clavier.

Le fait que NBA 2K21 soit gratuit sur l’Epic Games Store est une surprise, comme dit précédemment. En effet, le jeu coûte normalement 59,99€. Autant dire qu’il s’agit d’un joli cadeau.

Comment télécharger NBA 2K21 gratuitement

Rendez-vous sur l’Epic Games Store depuis cette page et cliquez sur le bouton bleu « Obtenir ». Vous allez devoir vous identifier. Une fois que c’est fait, confirmez sur l’écran qui apparaît et le jeu est maintenant dans votre bibliothèque. Il est accessible gratuitement à vie. La seule condition est de le réclamer avant le 27 mai à 17 heures. La promotion sera finie après cette date et un autre jeu prendra le relais.