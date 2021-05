The Tomorrow War (Prime Video) : Chris Pratt part faire la guerre dans le futur (trailer + date de sortie)

Le pitch de Tomorrow War est particulièrement efficace à défaut d’être crédible : « Le monde est stupéfait lorsqu’un groupe de voyageurs du temps débarque de l’année 2051 pour délivrer un message urgent: trente ans dans le futur, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre particulièrement létale. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et se joignent au combat. »



Dans la liste des promus à cette bataille du futur (littéralement), un certain Dan Forester (Chris Pratt/Les Gardiens de la Galaxie), professeur et chef de famille famille dans le civil mais visiblement plutôt doué avec les armes. Ce dernier fera équipe avec une brillante scientifique (Yvonne Strahovski) et un autre père de famille aux abois (J.K Simmons). Le trailer ne fait pas dans la dentelle au point de donner parfois l’impression d’un film de commande (ce qu’il est probablement), mais lors d’une soirée pizzas avec quelques bières, pourquoi pas ? The Tomorrow War sera disponible sur la plateforme Amazon Prime Video le 2 juin prochain.