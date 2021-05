Facebook : la Commission Européenne s’apprêterait à ouvrir une enquête antitrust

Depuis l’affaire Cambridge Analytica, Facebook n’a jamais vraiment cessé d’être la cible des régulateurs et de la justice. Aux Etats-Unis, Facebook est actuellement poursuivi par la FTC et 46 Etats américains pour sa stratégie de rachats tout azimut considérée comme une façon de « liquider » la concurrence. En Europe, le régulateur allemand se penche depuis quelques mois sur la manière dont Facebook récolte les données de l’utilisateur sans toujours s’enquérir du consentement éclairé de l’utilisateur. Une poursuite judiciaire serait aussi en préparation au Royaume-Uni, et les accusations de pratiques anti-trust pourraient tomber d’un jour à l’autre.

Un autre gros morceau s’annonce à l’horizon : la Commission européenne s’apprêterait à rentrer dans la danse. Si l’on en croit le très sérieux Financial Times, l’Europe lancerait officiellement une enquête antitrust portant sur la promotion, jugée abusive, du Marketplace. Le régulateur de l’union européenne craint que Facebook n’écrase ses rivaux directs en faisant la promotion gratuite de son Marketplace auprès de ses 2,85 milliards d’utilisateurs mensuels.

L’enquête que s’apprête à lancer l’UE serait une première du genre pour Facebook. Jusqu’ici, « seuls » Apple, Google, Amazon et Microsoft ont fait (ou font) l’objet d’enquêtes antitrust lancées par la Commission Européenne. Google a même été condamné plusieurs fois pour des abus de position dominante, ce qui lui a valu plus de 8 milliards d’euros en pénalités ou dommages et intérêts.