Le Marsupilami va bondir dans un jeu vidéo produit par Microids

Après les Schtroumpfs, Tintin, Astérix ou bien encore Blackstab, l’éditeur français Microids s’offre le scalp d’un autre géant de la BD franco-belge : Le Marsupilami. La créature créée par le regretté Franquin va de nouveau faire des bonds dans un jeu vidéo, 26 ans après les dernières escapades sur Mega Drive. Toute la petite famille du Marsu se retrouvera cette fois dans Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, un jeu de plateforme à priori inspiré des Rayman (ce qui serait un moindre mal).

Le pitch tient sur une tache de Marsu : après l’ouverture d’un sarcophage maudit, des revenants mettent la pagaille dans la jungle. Les Marsupilamis Punch, Twister et Hope vont alors tout mettre en œuvre pour que les revenants… ne reviennent plus jamais. Plusieurs environnements seront disponibles, dont « Le Monde Merveilleux des Marsupilamis » (sic), la ville côtière, « la Jungle palombienne » et enfin « le Temple Perdu » (sans Indy). Outre l’aventure en solo, le jeu proposera un mode contre la montre.

Dommage de ne pas avoir gardé le style graphique de Franquin

Développé par Ocellus Studio (dont c’est le premier titre), Marsupilami : Le Secret du Sarcophage sera disponible le 16 novembre prochain sur Mac, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series. Microids a aussi prévu une édition collector comprenant une figurine de Marsu de 14cm.