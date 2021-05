Antitrust : un procureur général poursuit Amazon en justice

Karl Racine, procureur général du district de Columbia depuis 2015, vient d’attaquer en justice le géant Amazon sous le motif d’actions anticoncurrentielles tombant sous le coup des lois antitrust américaines. Lors de sa conférence de presse, Karl Racine a déclaré que « Les règles d’Amazon ont empêché les plates-formes concurrentes, y compris les sites Web des vendeurs, de rivaliser sur les prix et de gagner des parts de marché. La perte de concurrence entraîne moins d’innovation ».

Déposé devant la cour du District de Columbia, la plainte affirme qu’Amazon assoit illégalement son monopole en interdisant aux vendeurs de sa plateforme de proposer des tarifs plus bas sur d’autres plateformes (accords dits de la « nation la plus favorisée »). Une autre clause visée par la plainte indique que les vendeurs ne peuvent pas proposer sur une plateforme en ligne concurrente les produits qu’ils ont déjà mis en vente sur Amazon. A noter qu’Amazon avait fait mine de retirer les clauses problématiques en 2019… pour mieux les réintroduire via la la politique de tarification équitable de la société.

Le procureur souhaite mettre un terme à ces accords jugés illégaux, et à condamner Amazon à verser des dommages et intérêts substantiels afin d’éviter que de telles pratiques puissent perdurer à l’avenir. Ce nouveau procès à venir se rajoute à la pile désormais épaisse des procédures antitrust en cours aux Etats-Unis. Dernièrement, 48 procureurs généraux de plusieurs États ainsi que la Federal Trade Commission (FTC) ont attaqué Facebook en justice concernant des rachats de sociétés utilisés comme un « outil » d’éradication la concurrence.