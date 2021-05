Netflix : le service de jeu par abonnement se précise (bundle, date, franchises tirées des séries, etc.)

Netflix serait sur le point de s’aventurer au delà du marché du SvoD. Le géant américain plancherait en effet sur un service de jeu par abonnement semblable à Apple Arcade. Ce qui n’était encore qu‘à l’état de rumeur il y a quelques jours est en train de virer à la confirmation implicite, via un communiqué officiel du groupe qui semble en dire beaucoup entre les lignes (sans même parler du timing bien choisi de ces déclarations) : « Nos abonnés apprécient la variété et la qualité de notre contenu. C’est pourquoi nous avons continuellement élargi notre offre – des séries aux documentaires, en passant par les films, les originaux en langue locale et la télé-réalité. Les abonnés aiment également interagir plus directement avec les histoires qu’ils aiment – à travers des émissions interactives comme Bandersnatch et You v. Wild, ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et To All the Boys. Nous sommes donc ravis d’en faire plus avec le divertissement interactif. »

Netflix a déjà planché avec le studio TellTale sur une adaptation en jeu d’aventure de la série Stranger Things. La faillite de TellTale en aura décidé autrement…

Les futurs jeux Netflix s’inspireront ils des séries les plus populaires ? Après le « leak » de The Information (confirmé quelques heures plus tard par Reuters), Axios semble pencher en ce sens et affirme que ses propres sources lui ont confirmé que le bundle gaming inclurait des titres sous licence Netflix ainsi que des jeux issus de studios indés. Le tout sans pub. Axios décrit le futur service comme un « petit Apple Arcade », et précise que le lancement pourrait avoir lieu en 2022. L’adaptation de séries Netflix en jeux vidéo serait un brin ironique : Netflix diffuse en effet plusieurs séries basées sur des jeux vidéo (Castlevania, Resident Evil, The Witcher, etc.). Du jeu vidéo à la série, de la série au jeu video, Netflix va t-il fermer la boucle ?