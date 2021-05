J.J Abrams annonce qu’un film tiré du jeu vidéo Portal « est sur les rails »

Longtemps à l’état de rumeur, le film Portal serait désormais bien engagé si l’on en croit J.J Abrams. Le réalisateur et scénariste américain (Super 8, Star Wars VII Le Réveil de la Force) a confirmé que l’adaptation du célèbre jeu de Valve était bel et bien « sur les rails ». Warner Bros serait particulièrement enthousiaste concernant la façon dont le projet est mené, ce qui semble indiquer qu’une ébauche de scénario a dû au moins être rédigée. La première évocation d’un film Portal remonte à 2013. Lors du Summit Dice, J.J Abrams et Gabe Newell (CEO de Valve) avaient alors annoncé qu’un projet de film était en réflexion. Le film Portal était toujours « vivant » en 2016 et 2017, mais depuis lors, plus rien… jusqu’à aujourd’hui.

Avec son humour noir (impayable GLaDOS, l’IA sarcastique du jeu), ses robots étranges (P-body, Atlas), son gameplay aussi spectaculaire que malin (les portes dimensionnelles) et son univers dystopique à souhait, Portal reste une bonne base de développement pour un film de S.F. Espérons…