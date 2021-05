Final Fantasy Origin : un Souls-like développé par la Team Ninja et exclusif PS5 ?

La grosse rumeur que voilà. L’éditeur Square Enix préparerait en effet une énorme surprise pour le prochain E3 : Final Fantasy Origin, un action-RPG spin-off développé par la Team Ninja et exclusif à la PS5, pourrait être dévoilé lors du salon (encore virtuel cette année). Le studio à l’origine de Nioh et de Ninja Gaiden – et aussi Dead or Alive, ce qui a moins de rapport ici – rempilerait donc sur un nouveau projet de Square Enix, un peu plus de 5 ans après avoir développé Dissidia Final Fantasy NT.

Image promo de Final Fantasy XVI

Cette fuite du leaker Navtra (qui a déjà vu juste dans le passé concernant Square Enix) semble confirmer les liens à nouveau très forts qui unissent Square à Sony en ce début de new gen. Outre cet hypothétique Final Fantasy Origin, l’éditeur japonais a prévu de dévoiler Final Fantasy 16 et Forspoken à l’E3, deux titres exclusifs à la PS5 (même si l’on peut parier sur une exclusivité temporaire concernant FF VI).

Final Fantasy Origin serait un spin-off, avec un type de gameplay qui se rapprocherait de celui des Souls (duraille donc), mais en plus accessible. Le Lore se rapprocherait de l’univers des premiers FF. Toujours selon les mêmes sources, une démo serait jouable sur PS5 en Alpha durant l’été.