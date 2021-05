Windows 10 : le retrait d’Internet Explorer a déjà commencé

Microsoft propose une nouvelle Insider Preview de Windows 10 (build 21387) qui marque le retrait d’Internet Explorer 11. Microsoft a récemment annoncé que son célèbre navigateur disparaîtra complètement en juin 2022 pour le public.

L’abandon d’Internet Explorer de Windows 10 est tout sauf une surprise. Microsoft propose déjà son successeur depuis 2015, à savoir Microsoft Edge. Il utilisait au départ son propre moteur de rendu. Il est depuis passé sur Chromium, à savoir le même moteur que l’on retrouve dans Chrome et d’autres navigateurs. Cela permet d’avoir des performances et améliorations plus que similaires, ainsi que le support des extensions de Chrome.

Le retrait d’Internet Explorer pour le public interviendra le 15 juin 2022. En revanche, les groupes qui utilisent la version LTSC (Long-Term Servicing Channel) de Windows 10 pourront toujours utiliser le navigateur en 2022. De plus, il sera toujours possible d’utiliser le mode dédié au sein de Microsoft Edge qui simule l’ancien navigateur sur les sites. Selon Microsoft, ce mode sera disponible au moins jusqu’en 2029.

Quant à ce qui est nouveau dans Windows 10 Insider Preview build 21387, il n’y a pas grand-chose, du moins pas grand-chose de notable. Microsoft indique qu’il désactive le mode Éco dans le gestionnaire des tâches pour améliorer l’expérience. Le reste est un tas de correctifs et de problèmes connus.