Et si porter une casquette permettait de lutter contre la calvitie?

Un sondage IFOP datant de 2015 révèle que 13% des Français ont déclaré être atteints de calvitie, un pourcentage qui est resté stable au cours des 25 dernières années. Si près d’un Français sur quatre est concerné par ce phénomène, beaucoup cherchent à ralentir cette chute de cheveux et, pourquoi pas, à y remédier. D’autant plus que si la calvitie est souvent associée à la gent masculine, il faut savoir que 3% de femmes âgées de 65 ans et plus sont également touchées par ce phénomène.

Justement, une société étasunienne dénommée Kiierr a conçu un dispositif high-tech pour lutter contre la calvitie ou l’alopécie androgénique. Ledit dispositif s’appelle Laser Therapy Cap. Il s’agit d’une casquette qui paraît extérieurement normale mais qui est dotée de lasers à faible luminosité qui vont ralentir et traiter la chute de cheveux.

La thérapie de la calvitie au laser ne date pas d’hier

Si ce dispositif peut paraître atypique et innovant, il faut savoir que la thérapie au laser à faible luminosité ou Low-level laser therapy (LLLT) est une technologie qui a déjà été découverte par le scientifique Endre Mester dans les années 1960. Ainsi, des médecins l’utilisent déjà pour traiter la perte de cheveux.

Dans le cas du Laser Therapy Cap, les lasers ne génèrent aucune chaleur. La lumière qui sort des diodes améliore la circulation sanguine dans le cuir chevelu et permet ainsi aux nutriments d’atteindre la racine des cheveux et de les nourrir.

Une efficacité à 93% avec possibilité de remboursement intégral

La société Kiierr promet une efficacité jusqu’à 93% avec des résultats visibles entre 3 à 7 mois avec une garantie de remboursement intégral s’il n’y a aucun résultat au bout des 7 mois.

Néanmoins, les casquettes de Kiierr ne traitent pas toutes les calvities. Le dispositif ne traite que les hommes concernés par les niveaux II à V sur l’échelle de Hamilton-Norwood et les femmes concernées par les niveaux I et II sur l’échelle de Ludwig.

A noter que la société propose deux versions de casquettes : la Kiierr Pro avec 148 diodes laser et la Kiierr Premier avec 272 diodes.