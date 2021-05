Google commercialisera un ordinateur quantique avant 2030

Google a annoncé dans un article de blog qu’il allait construire un ordinateur quantique efficace et utile d’ici 2029. Pour rappel, il y a de cela un an et demi, le géant de la recherche a affirmé avoir atteint la « suprématie quantique». En fait, l’un de ses ordinateurs a réussi à résoudre des opérations très complexes plus rapidement qu’un ordinateur classique.

L’opération de calcul était tellement complexe qu’il aurait fallu 10 000 ans environ à un ordinateur classique pour la résoudre, selon Google. Pourtant, Sycamore, le nom du processeur doté de 54 qubits, aurait réussi à la résoudre en seulement 200 secondes. Et Google ne compte pas s’arrêter là.

Google dévoile un nouveau campus à Santa Barbara

En effet, Erik Lucero, qui est Lead Engineer chez Google Quantum AI, a présenté les ambitions de l’entreprise en matière d’information quantique pour les années à venir. Pour construire et commercialiser un ordinateur quantique d’ici 2029, Google a dévoilé un nouveau campus d’IA quantique à Santa Barbara. Ce campus comporte un centre de données quantique, des laboratoires de recherche ainsi que des installations pour fabriquer des puces à processeur quantique.

Les prouesses de l’ordinateur quantique de Google suscitent la controverse

A noter que la prouesse technique de Google dans le domaine de l’informatique a été saluée par plusieurs chercheurs comme William Oliver, chercheur au MIT, qui a comparé cette réussite au premier vol des frères Wright dans le domaine de l’aviation. Néanmoins, certains rivaux de Google doutent de la véracité des progrès de Google. C’est notamment le cas d’IBM qui a déclaré que leur superordinateur, le Summit, a réussi à résoudre le calcul de Google non pas en 10 000 ans mais en 2 jours et demi seulement.