L’ESA précise son plan pour établir un réseau de satellites autour de la Lune

La NASA souhaite établir une présence humaine permanente sur le sol lunaire d’ici la fin de cette décennie. Le but est de faciliter la navigation spatiale autour de la Lune. Mais aussi de préparer les missions habitées qui iront plus loin dans l’espace.

Il s’agit du programme Artemis et l’ESA y prend largement part. Elle fournira des composants essentiels. Notamment le module de communication de la nouvelle station spatiale et un relais de communication comme le Lunar Pathfinder. Mais les projets spatiaux de l’ESA ne s’arrêtent pas là.

Les premiers satellites de l’ESA devraient être opérationnels d’ici la fin de cette décennie

L’ESA développe actuellement les modules de service des vaisseaux spatiaux Orion par le biais de la société Airbus, qui seront chargés d’envoyer les astronautes vers la Lune. L’Agence spatiale européenne soutiendra également deux consortiums d’entreprises dans le but de développer un réseau de satellites autour de la Lune dans le cadre du projet Moonlight.

Des dizaines d’équipes internationales, institutionnelles et commerciales enverront effectivement des missions vers la Lune dans les prochaines années. Les expéditions lunaires deviendront ainsi régulières et non plus ponctuelles.

Selon Elodie Viau, directrice de la branche Télécommunications et Applications Intégrées de l’ESA, Elodie Viau, a déclaré que l’initiative Moonlight facilitera cette exploration lunaire « en créant un réseau de télécommunications et de navigation fiable et efficace à travers une constellation de satellites lunaires. Mais ce ne sera que le début. Cela nous aidera à ouvrir la voie à des missions sur Mars et au-delà. »

Si tout se passe comme prévu, le projet devrait être concrétisé d’ici 2022 et les premiers satellites pourraient être opérationnels d’ici la fin de cette décennie.