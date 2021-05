The Last of Us Part 2 passe à 60 images par seconde sur PS5

Naughty Dog déploie aujourd’hui le patch 1.08 pour son jeu The Last of Us Part 2 avec le support de 60 images par seconde sur PS5. Les joueurs avec la dernière console de Sony vont ainsi bénéficier d’une meilleure expérience.

Le patch 1.08 avec 60 images par secondes The Last of Us Part 2 sur PS5 est disponible dès maintenant au téléchargement. Les joueurs n’ont qu’à se rendre dans les options du jeu puis dans la rubrique Affichage pour décider s’ils veulent 30 ou 60 FPS. « Vous pourrez ainsi choisir la fréquence d’images que vous préférez, pour compléter les autres améliorations apportées par la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, comme une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides, et bien plus », explique Arne Meyer, le directeur de la communication chez Naughty Dog.

Les joueurs peuvent en tout cas être ravis d’apprendre que ce patch n’est que la première étape. En effet, Naughty Dog dit avoir exploré la PS5 depuis un moment maintenant et compte faire d’autres optimisations pour The Last of Us Part 2. Doit-on s’attendre à une version complètement améliorée ? Peut-être bien. Mais il n’est pas certain qu’une telle version soit gratuite…

Après tout, le premier jeu a vu le jour sur PS3 et a connu une version améliorée sur PS4. Il s’agissait bien d’un achat séparé. Ici, la PS5 peut faire tourner la version PS4. À voir donc ce que nous réserve Naughty Dog.