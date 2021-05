POCO M3 Pro 5G : écran DotDisplay 90 Hz, batterie 5000 mAh, le smartphone 5G ultra complet et accessible (179 euros)

Avec le POCO M3 PRO 5G, POCO vient de jeter un pavé dans la mare aux smartphones 5G accessibles aux « petits budgets ». Mais attention, car « petits budgets » ne veut pas dire ici « fiche de specs au rabais ». Sur ce plan, le POCO M3 Pro 5G fait même largement mieux que se défendre, et affiche des caractéristiques que l’on trouve généralement sur des mobiles positionnés sur la tranche tarifaire au dessus… voire deux étages au dessus.

Une dalle DotDisplay 90 Hz

Ainsi, le successeur du M3 ne fait pas de quartier sur le composant sans doute le plus essentiel d’un smartphone, l’écran : la dalle 6,5 pouces DotDisplay du POCO M3 Pro 5G affiche une résolution FHD+ et fonctionne à un taux de rafraichissement variable pouvant monter jusqu’à 90Hz. La technologie DynamicSwitch (une première chez le fabricant) garantit ici une gestion cohérente du taux de rafraichissement en fonction des usages (30, 50, 60 et 90 Hz, au choix donc de l’utilisateur). Autant lire un eBook ne nécessite pas vraiment de monter au delà des 50 Hz, autant un jeu vidéo bénéficiera à plein du 90 HZ. On notera en outre que le look général de cette dalle semble nettement plus premium que sur le précédent modèle (M3). Cette évolution de design se constate d’ailleurs sur l’ensemble du POCO M3 Pro, plus fin et plus léger (190 grammes) que le M3.

Batterie 5000 mAh pour une autonomie de deux jours

Concernant la « motorisation », le POCO M3 Pro est équipé du processeur MediaTek Dimensity 700 (gravé à 7nm), qui est bien entendu compatible 5G (avec la dual SIM !). Ce processeur Dimensity est épaulé par 4 ou 6 Go de RAM selon le modèle. Le choix de ce SoC s’avèrera sans doute largement suffisant pour faire tourner les applications Android les plus lourdes, y compris les derniers jeux à la mode (coucou Genshin Impact !). La batterie intégrée de 5000 mAh (à recharge rapide 18W) garantirait jusqu’à 2 jours en usages « modérés ». Un smartphone capable de tenir tout un week-end loin d’une prise ? Voilà qui s’annonce particulièrement pratique et confortable…

Bloc photo 3 capteurs polyvalent

Sur la partie photo, là encore un incontournable du smartphone moderne, le POCO M3 Pro 5G joue lui aussi la carte du bloc multi-capteurs, en l’occurrence ici trois optiques (AI triple Camera). Le capteur principal 48 megapixels côtoie un capteur Macro ainsi qu’un capteur 2 megapixels destiné au calcul de la profondeur de champ (un soutien de l’autofocus en somme). Ce bloc photo polyvalent semble à priori assez complet pour aller au delà de la simple photo de paysage, d’autant plus que l’app Photo qui pilote ce bloc s’avèrerait ultra-simple à utiliser (ce qui est loin d’être le cas sur tous les photofones). Les débutants n’auront donc pas peur de se lancer, tandis que les amateurs de réseaux sociaux pourront alimenter leurs profils Insta de clichés pris sur le vif. Le capteur avant (selfie) culmine quant à lui à 8 megapixels.

On n’oubliera pas non plus de noter que le POCO M3 Pro 5G est désormais équipé du NFC, ce qui devrait le rendre parfaitement compatible avec nombre d’Apps de paiements disponibles sur Android. Au titres des bonnes nouvelles, on note aussi la présence d’un port Jack.

La 5G et des specs solides à prix plancher