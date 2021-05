[Google I/O] Project Starline : Google dévoile la visio du futur en 3D relief

Avec Project Starline, Google compte bien révolutionner la Visio conférence et les appels vidéo. Une vidéo dévoile le prototype d’un écran géant utilisé lors d’un appel vidéo. L’interlocuteur est affiché dans l’écran en 3D relief grâce à un procédé encore très mystérieux. L’effet a tout de l’hologramme hyper réaliste. Google se contente de préciser que la personne est scannée en 3D durant la visio et que ces données tridimensionnelles sont ensuite compressées et transmises à l’écran cible via les réseaux. Cette explication est d’autant plus étrange que l’écran n’affiche pas un avatar 3D mais bien un individu réel. L’écran lui-même serait composé d’une dalle permettant un affichage en trois dimensions.

Plusieurs de ces écrans 3D seraient déjà installés dans les locaux de Google, et peuvent donc être utilisés par les employés de la firme américaine. La technologie serait aussi en cours de test chez des sociétés partenaires.