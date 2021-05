Google se rapproche toujours plus près de l’interface « compréhensive », c’est à dire celle qui va réellement saisir dans toutes ses nuances le sens des questions et/ou requêtes posées par l’utilisateur. A ce titre, MUM (Multitask Unified Model) s’apparente franchement au moteur de recherche du 3ème millénaire. A une requête formulé, y compris une requête complexe, MUM va chercher à lier différents éléments multimédias (textes, vidéos, images, sons) de façon à apporter une réponse « riche », détaillée et extrêmement ciblée.

Ainsi, lorsqu’on demande à MUM (en langage naturel) quel équipement de montagne il faut emporter avec soi avant une grimpette sur le Mont Fuji – l’exemple a été choisi par Google – MUM affiche directement les vêtements et accessoires qui seront nécessaires à l’aventure ! Inversement, MUM est aussi capable de dire à l’utilisateur si tel ou tel modèle de Chaussure (qui lui est soumis) est adapté à la randonnée en Montagne. Google affirme que son moteur est ainsi capable de formuler ses différentes « réponses » sous forme de concepts, et ce en 75 langues. Fantasmons un peu, et imaginons cette technologie MUM couplée au chatbot LaMDA : Jarvis en approche ?