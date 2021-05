John Wu, le créateur du root Magisk sur Android, rejoint Google

John Wu annonce rejoindre Google. Le créateur du root Magisk sur Android va ainsi quitter Apple où il a débuté en tant qu’interne en 2019 avant d’être un employé à temps complet en 2020. Il ne sera pas resté longtemps chez le fabricant d’iPhone.

Chez Google, John Wu rejoindra l’équipe en charge de la sécurité d’Android chez Google. « Je suis très enthousiaste à l’idée de collaborer avec des personnes talentueuses qui étaient autrefois « de l’autre côté ». J’ai vraiment hâte de voir ce sur quoi je vais travailler à l’avenir ! », a tweeté le créateur de Magisk.

It's official! 🎉🎉

Starting today, I'm joining the Android Platform Security team @Google 🤠

I'm very excited to collaborate along side with talented people that used to be "on the other side". Really looking forward to what I'll be working on in the future!

— John Wu (@topjohnwu) May 17, 2021