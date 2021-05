Justice : Sonos menace la technologie Google Cast en Allemagne et aux Etats-Unis

Depuis le mois de janvier 2020, Google et Sonos s’opposent dans un bras de fer judiciaire, l’un accusant l’autre de vol de brevets… et vice et versa. En Allemagne, Sonos vient de remporter un point important, peut-être même crucial : Eddie Lazarus, directeur des affaires juridiques de Sonos, a confirmé il y a quelques jours qu’une cour de justice allemande venait d’émettre une injonction contre Google. Cette décision de justice vise la technologie Google Cast au coeur de nombre de services et produits de Google. Le géant américain fera sans doute appel de cette décision, mais en cas de défaite finale, YouTube Music, les enceintes Google voire même les SmartTV pourraient tout simplement être interdites de vente en Allemagne !

Et ce n’est pas tout : Sonos a aussi porté plainte auprès de l’International Trade Commission (pour les mêmes brevets), et il se murmure là encore que Google pourrait ne pas ressortir gagnant. A partir du 13 août, date du jugement dans cette affaire, les produits et services cités ci-dessus pourraient être cette fois interdits… aux Etats-Unis ! Au vu de ces différents éléments, nul doute que les avocats de Google ne vont pas prendre de vacances d’été.