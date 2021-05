Twitter Blue : bientôt un abonnement pour annuler un tweet et d’autres choses

Twitter Blue sera le nom de l’abonnement du réseau social. Il coûtera 2,99$/mois (probablement 2,99€/mois en Europe) et offrira plusieurs fonctionnalités aux utilisateurs. Celles-ci ne seront, par définition, pas accessibles aux utilisateurs gratuits.

Jane Manchun Wong, connue pour fouiller dans les applications et trouver des fonctionnalités à avenir, rapporte que Twitter Blue permettra notamment d’annuler un tweet. Un bouton apparaîtra après l’envoi d’un tweet et permettra d’annuler la publication du message. Il semblerait que l’utilisateur aura quelques options, dont celle de définir le nombre de secondes pour l’intervalle. Les utilisateurs pourront également sélectionner l’endroit où la fonction sera appliquée, avec des options comprenant les tweets originaux, les réponses et les tweets de citation.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

Une autre fonction de l’abonnement a pour nom Collections. Cette section permettra aux utilisateurs de sauvegarder et d’organiser leurs tweets favoris afin de les retrouver plus facilement par la suite.

Toujours selon Jane Manchun Wong, Twitter planche sur plusieurs abonnements avec des prix différents. Certains pourraient avoir plus de fonctionnalités que d’autres selon le prix.

Twitter is also working on tiered subscription pricing model, with one tier having more paid features than the other

For example, users on higher-priced tiers could enjoy premium experiences, such as clutter-free news reading experience (Twitter is acquiring @tryscroll recently) https://t.co/IffFugLxpx

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021