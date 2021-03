Twitter : Une option « annuler le tweet » réservée aux abonnés ?

Il vous est peut-être déjà arrivé de vouloir annuler une publication que vous avez publiée sur Twitter. En effet, quelques secondes de réflexion de plus auraient peut-être pu vous aider. D’ailleurs, il se pourrait que plusieurs utilisateurs de Twitter soient dans la même situation que vous, à tel point que Twitter a décidé de penser à ajouter cette fonctionnalité à ses options.

Une chercheuse en applications, Jane Manchun Wong, a effectivement découvert que l’entreprise était en train de tester plusieurs fonctionnalités pour sa plateforme, notamment, une fonctionnalité pour annuler un tweet mais aussi pour récupérer des tweets. Elle a découvert ces informations dans une enquête demandant aux utilisateurs de Twitter quelles seraient les fonctionnalités à ajouter sur la plateforme pour lesquelles ils seraient prêts à payer.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1

