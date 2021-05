Réalité virtuelle : Yaw VR remporte un énorme succès avec son simulateur de mouvement Yaw2

En 2018, la start-up hongroise Yaw VR avait présenté son premier simulateur de mouvement. Il s’agissait d’une solution capable d’améliorer la sensation d’immersion dans le cas des expériences virtuelles nécessitant que le joueur se mette en position assise. Ce premier simulateur voulait ainsi améliorer l’expérience de réalité virtuelle des utilisateurs. Mais Yaw VR va encore plus loin avec son nouveau simulateur, le Yaw2.

Le Yaw2 apporte plusieurs améliorations

Actuellement, plusieurs entreprises proposent des matériels visant à compléter les casques VR pour procurer une expérience de jeu plus immersive aux joueurs. C’est le cas notamment des bottes robotiques Ekto One et des gants Teslasuit Glove.

Après avoir sorti son premier simulateur en 2018, Yaw2 remet le couvert en lançant récemment une campagne de financement participatif sur Kickstarter visant à récolter 100 000 dollars. Le Yaw2 n’est autre qu’une version améliorée du prototype de 2018 mais avec l’avantage d’éliminer le « motion sickness ». Ce dernier est un mal de transports ressenti par plusieurs utilisateurs de technologie de réalité virtuelle qui se traduit par une sensation de nausée.

La campagne a déjà récolté plus de 1,4 million de dollars

Le Yaw2 propose effectivement un support qui peut pivoter jusqu’à 40° pour le roulis et jusqu’à 70° pour les mouvements de tangage. Un module en option, le Yaw Plateforme, permet également une rotation à 360°. Le simulateur se décline également en trois versions : une version standard, une version Pro et une version Pro Arcade.

Si l’objectif initial de la campagne de financement sur Kickstarter était de seulement 100 000 dollars, les créateurs ont déjà récolté plus de 1,4 million de dollars à ce jour alors que la campagne ne se terminera que le 07 juin 2021.

Le Yaw2 est compatible avec la plupart des casques VR ainsi que le PlayStation VR et le Windows Mixed Reality. Le simulateur pourrait également faire office de chaise de bureau ou de relaxation. Pour le prix, le Yaw2 devrait coûter entre 1 490 et 2 020 dollars selon le modèle.