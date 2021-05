Mercedes-Benz dévoile un concept EQT de minifourgonnette électrique

Le constructeur allemand Mercedes-Benz vient de révéler un nouveau concept de minifourgonnette électrique. Le responsable des fourgons Mercedes-Benz, Marcus Breitschwerdt, a ainsi annoncé que Mercedes-Benz élargit son portefeuille dans le segment des petites fourgonnettes avec la prochaine Classe T.

Un concept EQT pensé pour les familles

Pour informatique, le constructeur automobile dispose d’une sous-marque dénommée « EQ » et qui est focalisée sur l’électrique. La classe T – qui conduit ensuite au sigle EQT – est dédiée au segment des petites fourgonnettes. Marcus Breitschwerdt explique que ce nouveau concept EQT « plaira aux familles et à tous ces particuliers, quel que soit leur âge, qui aiment les loisirs et ont besoin de beaucoup d’espace et de variabilité maximale sans renoncer au confort et au style », rapporte Electrek.

Cette fourgonnette de Classe T est propulsée par un moteur à combustion interne mais elle disposera également d’une option totalement électrique. Niveau dimension, ce véhicule ferait 4 945 mm de long, 1 863 mm de large et 1 826 mm de hauteur.

La minifourgonnette de Mercedes-Benz sera disponible en 2022 ?

Le responsable explique que ce Concept EQT comporte notamment des portes coulissantes sur les deux côtés, un toit panoramique, des sièges qui peuvent être rabattus ou retirés complètement sur la troisième rangée pour obtenir suffisamment de place pour des équipements de loisirs, un coffre de transport pour chiens ou autres.

Pour le moment, cette minifourgonnette n’est encore qu’un concept et le constructeur allemand n’a pas encore renseigné les spécifications du groupe motopropulseur du véhicule. Néanmoins, Mercedes déclare que cette nouvelle Classe T sera lancée sur le marché en 2022, avec une version entièrement électrique pour les particuliers qui arrivera plus tard.