Tournesol : l’algorithme qui veut lutter contre les infox

Des chercheurs en informatique ont récemment développé une plateforme qui vise à lutter contre les infox ou fausses informations qui se répandent sur Internet. Pour ce faire, la plateforme tente actuellement de récolter un maximum de données afin de cerner les préférences humaines en matière de contenus.

Concrètement, la plateforme soumet deux vidéos à des contributeurs pour qu’ils jugent si les informations relayées sont pertinentes et peuvent être considérées comme étant un contenu d’utilité publique ou non.

L’algorithme peut déjà vous renseigner sur la pertinence d’une information sur Twitter

Lê Nguyên Hoang, qui est à la fois président de l’association Tournesol, chercheur en informatique et vulgarisateur scientifique au sein de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, a déclaré que « l’objectif actuel de Tournesol est vraiment de comprendre comment les gens évaluent les contenus ». La première version de Tournesol serait d’ailleurs déjà en place sur Twitter où il est possible d’interpeller le bot Tournesol pour lui demander son avis sur une vidéo. L’association compte également développer une extension compatible avec Firefox et Chrome.

Néanmoins, Lê Nguyên Hoang invite toutes les personnes intéressées à visiter le site de Tournesol et à noter des vidéos afin d’ « avancer un peu plus vers un monde où les recommandations d’informations seront plus robustement bénéfiques », déclare-t-il à Futura Tech.