Katy Perry partage la vedette avec Pikachu dans son dernier clip « Electric »

Katy Perry s’est trouvé un nouveau boyfriend (désolé Orlando Bloom…). Il est tout petit, jaune, rigolard, et a une assez longue queue en zigzag (non, ce n’est pas sale). La chanteuse américaine partage la vedette avec le mignon Pikachu dans son dernier clip baptisé Electric. Cette rencontre improbable et acidulée (comme souvent avec Katy) fait partie des célébrations des 25 ans de la franchise Pokémon. Le clip raconte les débuts laborieux de la chanteuse, mais c’était sans compter sur le soutien de Pichu, version jeune (et un poil étrange) du Pikachu actuel. A noter que le réalisateur du clip est un certain Carlos López Estrada, à qui l’on doit Raya et le Dernier Dragon (le dernier Disney).



Rappelons qu’au mois de février, toujours pour les 25 ans des Pokémons, un Post Malone numérique s’était retrouvé dans une version « Pokémonisée » de son hit de 1992, « Only Wanna Be With You ».