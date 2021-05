Xbox Game Studios signe un partenariat avec le géant Tencent (via TiMi Studios)

Depuis plusieurs mois, a défaut de proposer des exclus qui déchirent, la division Xbox (Microsoft) fourbit ses armes : rachat massif de studios (dont Bethesda entre autres), renforcement de l’écosystème et des services (GamePass, XCloud, accord EA Play), et désormais, un partenariat avec TiMi Studios, qui n’est autre que la branche mobile du géant asiatique Tencent.

Grand spécialiste des jeux monétisables sur le long cours, Tencent vient renforcer la stratégie de Microsoft

Cet accord, qui vient d’être officialisé publiquement par Tencent Tianmei Studio, devrait porter sur la monétisation des jeux des Xbox Game Studios (c’est ce que laisse entendre le communiqué). En clair, on parle bien ici d’achats in-apps, de lootbox et autres cochonneries qui polluent le JV depuis quelques années. Il faut dire que Tencent est un véritable maître en la matière, avec des titres ultra populaires comme Call of Duty Mobile, Honor of Kings ou bien encore King of Chaos, dont les revenus sont à 100% issus des achats in-game.

Espérons que ces choix de monétisation ne débordent pas trop sur le gameplay et la structure des jeux Xbox, même si l’on comprend un peu le choix de Microsoft, tout au moins au plan économique. Il doit être en effet passablement compliqué de rentabiliser des jeux exclusifs destinés in fine à alimenter le GamePass. Le manque à gagner (par rapport à la vente de jeux à l’unité) pourrait ici être compensé par les achats in-game (EA fait déjà le gros de ces revenus sur ce type d’achats). Espérons donc que Microsoft se contentera d’achats/lootbox cosmétiques, à la façon d’un Fortnite…