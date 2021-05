Les Maîtres de l’univers de retour sur Netflix le 23 juillet (avec les figurines !)

Attention, flots de nostalgie à prévoir ! La série animée Les Maîtres de l’univers : Révélation, version moderne de l’anime culte et kitsch des années 80, arrive le 23 juillet prochain sur Netflix. Pour les plus jeunes de nos lecteurs, c’est sans doute une non-info, et pourtant… Les Maîtres de l’univers est en effet une licence Mattel pensée dés le départ comme un « univers » complet embrassant le divertissement et le merchandising, « avec 4 lignes de figurines articulées, 5 séries animées, 2 longs-métrages, plusieurs séries de comics et de minicomics, 3 jeux vidéo, un film live et un nombre incalculable de produits dérivés divers » (source Wiki).



En France, la chanson du générique (en VF) est restée sur toutes les lèvres des quadras voire quinquas, et la fameuse phrase de Musclor – « Par le Pouvoir du Crâne Ancestral, je détiens la force toute puissannnnnnte ! » – fait sans doute partie des 10 citations préférées dans les mêmes tranches d’âge. Le combat dantesque entre Musclor et les forces démoniaques du fourbe Skeletor va donc se poursuivre dans la nouvelle série de Kevin Smith. Le casting des voix américaines s’avère nettement plus relevé que celui de la série originale : Chris Wood interprète Adam/Musclor, Sarah Michelle Gellar, aka Buffy, fait la voix de Tila, tandis que Mark Hamill Skywalker passe définitivement du côté obscur en interprétant Skeletor.

Les nouvelles figurines sont plutôt… pas mal

Outre la série, Mattel a déjà prévu de lancer sur le marché une nouvelle série de figurines. Les nouveaux jouets (qui feront sans doute craquer quelques grands enfants), seront disponibles à la vente dès le 15 juillet.