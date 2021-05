40% des enfants de moins de 13 ans utilisent les réseaux sociaux, alors qu’ils n’ont pas le droit

Une étude de Thorn, une association de protection de l’enfance, révèle que 40% des enfants de moins de 13 ans sont présents sur les réseaux sociaux. Cela concerne Instagram, Snapchat, Facebook et TikTok. Officiellement, les réseaux sociaux demandent d’avoir au moins 13 ans.

Ces enfants de moins de 13 ans mentent sur leur âge pour être en mesure de s’inscrire et avoir leur propre compte. Ils sont ainsi au même niveau que les adolescents et les adultes, avec exactement les mêmes accès. L’étude montre justement que c’est dangereux. Un bon tiers des mineurs ont fait l’expérience d’une interaction sexuelle en ligne. Cela inclut des demandes pour recevoir ou envoyer des photos de soi nu. D’autres interactions sont des messages à caractère sexuel.

Toujours selon l’étude, les pires plateformes en ce concerne les messages et autres contenus sexuels sont Instagram et Snapchat. 16% des mineurs sur les deux plateformes disent avoir eu des interactions sexuelles, quelle que soit la forme (photos, messages, etc).

Il se trouve que les mineurs qui reçoivent ce type de sollicitation sont deux fois plus susceptibles de bloquer l’expéditeur que d’en informer un parent. Aussi, 66% d’entre eux disent avoir bloqué la personne, 46 % l’ont signalée sur la plateforme en ligne et seulement 29% l’ont dit à un parent ou à un tuteur.