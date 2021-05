Après Nokia, Ericsson, Sony, Oracle et tout récemment Samsung, c’est donc au tour de Qualcomm d’annuler sa participation « physique » au MWC de Barcelone. Malgré les nombreuses mesures sanitaires drastiques qui seront mises en place (test PCR obligatoire à l’entrée du salon, à renouveler au bout de 72 heures), Qualcomm a préféré décliner l’invitation. Le fondeur s’est bien sûr fendu d’un petit communiqué pour expliquer sa décision : « Bien que nous apprécions les mesures de santé et de sécurité mises en place par la GSMA pour le MWC de Barcelone, nous avons décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de nos employés et clients que la participation de Qualcomm reste virtuelle cette année. Nous sommes impatients de nous engager dans l’écosystème grâce à la keynote virtuelle de Cristiano Amon le 28 juin et via nos prochaines annonces et démonstrations 5G. »

Ces désistements en cascade rappellent un fâcheux précédent : l’édition 2020 du MWC avait été annulée suite au retrait d’un grand nombre d’exposants. En sera t-il de même cette année ? Le MWC 2021 se tiendra (peut-être) du 28 juin au 1er juillet.