Surprise : Battlefield 6 sortira également sur PS4 et Xbox One

Battlefield 6 verra également le jour sur PS4 et Xbox One, en plus des PS5 et Xbox Series X/S. C’est une surprise, puisque plusieurs indices suggéraient que le jeu allait uniquement être disponible sur les dernières consoles en date (PS5 et Xbox Series X/S).

Andrew Wilson, le patron d’Electronic Arts, a fait cette révélation lors de la publication des résultats financiers du groupe. Il a fait savoir que le titre va être disponible « à la fois sur la génération actuelle et sur la prochaine génération » de consoles. Il fait référence à la PS4 et à la Xbox One en parlant de la génération actuelle, et à la PS5 et aux Xbox Series X/S en parlant de la prochaine génération.

Cette arrivée de Battlefield 6 sur PS4 et Xbox One, en plus des nouvelles consoles, déçoit certains joueurs. En effet, ils espéraient voir une sortie uniquement sur les nouvelles consoles afin de pleinement exploiter la puissance. En proposant un support sur PS4 et Xbox One, le studio de développement va devoir imposer des limites. Pourquoi ? Parce que tout ce qui existera sur les nouvelles consoles devra être également proposé sur les modèles précédents. Et ces dernières ont leurs limites au niveau de la puissance.

La présentation officielle de Battlefield 6 aura lieu au mois de juin avec une bande-annonce. La sortie aura lieu au second semestre de 2021. Electronic Arts et DICE (qui développe le jeu) savent que cet épisode est crucial. Battlefield 5, qui a vu le jour en 2018, a beaucoup déçu la communauté pour plusieurs raisons. Elle espère que le titre de 2021 va relever le niveau.