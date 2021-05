Zombies Ate My Neighbors : le grand classique de LucasArts de retour sur consoles et PC

Les studios Dotemu et Lucasfilm Games viennent d’annoncer le retour d’un grand classique des années 90. Zombies Ate My Neighbors, un jeu d’action-arcade développé en 1993 par LucasArts, sera bientôt de retour sur consoles et PC. Le jeu, accompagné de sa suite Ghoul Patrol (1994) sera disponible le 29 juin prochain dans l’eShop de la Switch, le PlayStation Store, le Xbox Game Store, Steam et GOG, au prix de 15 dollars. Une version physique de ce « remaster » sera même disponible à la vente en édition limitée.

Zombies Ate My Neighbors est sorti en 1993, soit la même année que Day of the Tentacles, l’immense classique de LucasArts

Zombies Ate My Neighbors est un pur produit des années 90, et porte même certains des doux stigmates des années 80. Les graphismes cartoons, la galerie de monstres délirants, le look des deux héros Zeke et Julie, tout le jeu transpire l’époque bénie des jeux 16-bit. Le jeu sera un poil amélioré (meilleure résolution), mais le rendu global des graphismes d’époque (qui seraient qualifiés de pixel-art aujourd’hui) sera préservé.