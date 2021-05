Ubisoft : des résultats records pour l’exercice 2020-2021

Ubisoft, le retour. Balloté sur l’exercice 2019-2020, au terme duquel le groupe français affichait une perte de 124 millions d’euros, Ubisoft est retourné dans le vert sur on année fiscale écoulée, jusqu’à battre ses précédents records. Le géant français du jeu vidéo affiche en effet un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros sur 2020-2021, ainsi qu’un bénéfice opérationnel de 289 millions d’euros (mais « seulement » 105 millions d’euros de bénéfice net).

Plus rassurant encore, la moitié de ces résultats proviennent du back-catalogue, soit des jeux lancés avant l’exercice. Frédérick Duguet, directeur financier d’Ubisoft, s’est d’ailleurs félicité de la force commerciale de ce catalogue de titres « anciens » (mais toujours rentables), qui permet d’éviter les conséquences trop fortes d’un coup de grisou passager sur un nouveau titre (réception décevante, report) : « Nous pouvons en effet compter sur la profondeur de notre portefeuille de marques détenues, allant de nos franchises phares, Rainbow Six, Assassin’s Creed, The Division, Far Cry, Just Dance, Ghost Recon et Watch Dogs aux marques plébiscitées par les joueurs comme For Honor, The Crew, Brawlhalla et Mario + Rabbids »

Concernant l’année fiscale en cours, Ubisoft semble déjà bien armé, avec pas moins de 5 grosses nouveautés programmées (Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland et Roller Champion), sachant que le très attendu jeu de pirates Skull and Bones prépare déjà le terrain pour 2022 (on y croit !).