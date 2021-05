L’impressionnant Hoverboard-drone de Hunter Kowald (vidéo)

Même dans un monde où les GAFA financent des recherches à grands coups de milliards de dollars, les « Geotrouvetou » ont encore leur mot à dire. L’américain Hunter Kowald, génial inventeur autodidacte, vient de le prouver en mettant au point un Hoverboard-drone absolument stupéfiant, qui en remontre à la plupart des prototypes récentes de ce genre d’appareils. Kowald a mis plusieurs années à finaliser sa création, hybride entre le drone et le Hoverboard, mais le résultat est digne d’un film de S.F.



Ultra maniable, performant (l’Hoverboard peut supporter une charge maximale de 227 kilos), relativement autonome (20 à 30 minutes de vol), et enfin nettement moins bruyant que les engins basés souvent sur des mini-moteurs à réaction, l’Hoverboard d’Hunter Kowald a de quoi séduire les foules.

L’autre avantage immédiatement perceptible de cet Hoverboard est qu’il se pilote à faible altitude, ce qui fait évidemment courir bien moins de risques au pilote que le Flyboard de Francky Zapata. A quand la commercialisation ?