Starlink est disponible en France : l’offre Internet par satellite de SpaceX

SpaceX, la société d’Elon Musk, lance son service Starlink en Internet en France. Il permet d’avoir Internet grâce aux satellites. Les débits proposés varient entre 50 et 150 Mb/s. Pour rappel, l’Arcep avait donné son feu pour le lancement en Hexagone en février dernier.

Le lancement de Starlink en France est limité au départ. En effet, il s’agit d’une bêta avec un nombre limité de kits de connexion. Ceux qui veulent en profiter doivent donc faire vite.

Les personnes qui s’intéressent à cette offre doivent savoir qu’il faut acheter le matériel de connexion au prix de 499 euros (+ 59 euros de frais de port). Cela inclut une parabole, un modem et un routeur. Vient ensuite l’abonnement propre à l’offre qui est de 99€/mois.

La connexion Internet offre un débit entre 50 et 150 Mb/s et SpaceX parle d’une latence (ping) entre 20 et 40 ms. C’est très bon pour le coup pour ce type de connexion. À voir maintenant si la promesse est tenue.

Ce n’est que le début de Starlink en France (et dans plusieurs pays). SpaceX promet différentes améliorations au fil des mois et années, dont de meilleurs débits. Les clients peuvent ainsi s’attendre à avoir des débits proches de ceux obtenus par la fibre (environ 1 Gb/s). Cela va être possible grâce à des optimisations et davantage de satellites. Il y en a actuellement un millier en orbite. Mais SpaceX a déjà fait le nécessaire au niveau des autorisations pour avoir à terme plusieurs dizaines de milliers de satellites.

L’offre de Starlink est disponible dès maintenant sur starlink.com.