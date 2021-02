Starlink : le réseau internet par Satellites reçoit l’aval officiel de l’Arcep ; et après ?

Starlink arrive en France. L’Arcep avait déjà donné son accord l’an dernier pour l’installation de trois stations terrestres Starlink, ce qui expliquait d’ailleurs l’annonce des précos à venir sur le site de l’américain. Au début de ce mois, l’Arcep a délivré cette fois l’autorisation d’émission, autorisation qui vient d’être rendue publique.

Le 9 février dernier, l’Arcep a délivré à Starlink l’« autorisation d’exploitation de fréquences liées aux terminaux utilisateurs ». Cela concerne les bandes 10,95 à 12,70 GHz en download (Espace –> Terre) et 14 à 14,5 GHz en upload (Terre –> Espace). En théorie, l’arrivée de Starlink signifie la fin programmée des zones blanches en très haut débit.

Dans le détail, tout n’est pas encore gagné pour Starlink. Les trois stations terrestres ne devraient pas suffire à couvrir la totalité du territoire français et l’Arcep précise déjà que l’autorisation les concernant « ne dispense pas de la délivrance d’autres autorisations requises pour l’implantation de stations radioélectriques ». Starlink pourrait aussi faire face à la fronde de certains élus locaux, comme cela est déjà le cas en Normandie.

D’autres questions se posent concernant le modèle économique de Starlink, et la cohérence de ce modèle avec la situation française. L’abonnement et l’antenne reviennent cher (500 euros l’antenne + 100 euros d’abo mensuel), alors même que Starlink semble plutôt taillé pour les zones rurales reculées très peu couvertes par le haut débit… et souvent occupées par des foyers à faibles revenus. Il n’en reste pas moins que les box 4G ou 5G des opérateurs français sont peu adaptées pour pallier les carences du réseau actuel (les datas reviennent très cher), si tant est qu’elles soient éligibles dans les zones concernées. Le pari reste donc risqué, mais loin d’être impossible à tenir…