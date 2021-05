Amazon a bloqué plus de 10 milliards d’annonces suspectes en 2020

Amazon a réalisé un important tri au niveau de son site, en supprimant en 2020 plus de 10 milliards d’annonces soupçonnées d’être des contrefaçons. Le commerçant en ligne assure intensifier ses efforts pour lutter contre un fléau mondial.

L’entreprise a investi 700 millions de dollars pour son initiative contre les imitations frauduleuses. Elle repose notamment sur des outils d’intelligence artificielle comme l’apprentissage automatique. « Nous avons aidé nos partenaires de vente à laisser ouvertes leurs portes virtuelles et, malgré la hausse des tentatives par des acteurs malfaisants, nous avons continué de garantir à l’immense majorité des clients la possibilité de faire leurs achats sans crainte parmi notre large sélection de produits authentiques », a déclaré Dharmesh Mehta, un cadre d’Amazon en charge des relations avec la clientèle. Il ajoute que « les innovations de nos équipes ont aidé à stopper 6 millions de tentatives de création de comptes vendeurs et plus de 10 milliards d’annonces suspectes alors que nous poursuivons notre objectif d’éliminer totalement les contrefaçons ».

Amazon a indiqué que moins de 0,01% des produits vendus sur sa plateforme avaient fait l’objet d’une plainte pour contrefaçon ayant abouti à une enquête. Cette annonce intervient au moment où le groupe fait face à une pression accrue de la part des régulateurs et des législateurs américains pour renforcer ses mesures contre la vente de produits frauduleux de grandes marques.

Dans la foulée, Amazon rapporte avoir saisi et détruit 2 millions de produits contrefaits en 2020.