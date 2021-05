Nvidia annonce les GPU RTX 3050 et 3050 Ti destinés aux ordinateurs portables

Nvidia vient de dévoiler une nouvelle gamme d’ordinateurs portables… qui sont surtout un prétexte pour introduire les GPU RTX 3050 et 3050 Ti destinés justement aux notebooks. Les Pc-gamers un peu plus mobiles pourront donc profiter des avantages du DLSS et du ray-tracing (entre autres), mais il faudra y mettre le prix, soit 799 dollars pour le portable Studio – assez design – équipé d’un Intel Core série H de 11ème génération et d’une RTX 3050.

La RTX 3050 intègre 2 048 cœurs Cuda, cadencée à 1 530 / 1 740 Mhz, et 4 Go de RAM GDDR6 interfacés en 128-bit. La RTX 3050 Ti dispose de son côté de 2 560 cœurs Cuda, cadencée à 1 463 et 1 695 Mhz, et aussi de 4 Go de RAM GDDR6. La technologie NVIDIA Broadcast, qui propose toute une série d’outils pour le streaming video, est aussi de la partie. On aurait aimer en savoir un peu plus sur la compatibilité VR-Gaming, mais à priori, cela devrait largement passer.