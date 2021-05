Facebook vous invite à lire les articles avant de les partager

Facebook s’inspire de Twitter en affichant un message pour toutes les personnes qui partagent un article. Le pop-up demande à l’utilisateur s’il veut réellement partager l’article avec ses amis, étant donné qu’il ne l’a pas ouvert et donc pas lu.

Il est certain que ce type de pop-up peut agacer certaines personnes. Il est possible que vous ayez lu l’article dans votre navigateur par exemple et non depuis l’application de Facebook. Par conséquent, Facebook ne sait pas que vous l’avez déjà lu ailleurs au moment où vous cherchez à le partager sur le réseau social.

« À partir d’aujourd’hui, nous testons un moyen de promouvoir un partage plus informé des articles d’actualité », indique Facebook dans un message posté… sur Twitter. « Si vous souhaitez partager le lien d’un article d’actualité que vous n’avez pas ouvert, nous afficherons un pop-up vous encourageant à l’ouvrir et à le lire avant de le partager avec d’autres personnes », ajoute le réseau social.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021