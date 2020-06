Twitter veut que vous lisiez les articles avant de les retweeter

Une publication sur les réseaux sociaux peut rapidement faire le buzz, notamment un article. Beaucoup d’internautes lisent seulement le titre et partagent ensuite le lien à leurs abonnés, sans s’assurer que le contenu de l’article et le titre sont raccords. Twitter encourage donc ses utilisateurs à faire le nécessaire.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020