The Coalition (Gears of War) passe sur le moteur Unreal Engine 5

L’année 2020 a été particulièrement chargée pour The Coalition : Gears Tactics et son portage sur Series X/S, Gears 5 sur Xbox Series, et la campagne Hivebusters pour Gears 5. 2021 ne sera pas aussi prolifique, et le studio pourrait même terminer sur une année blanche Pour autant, les développeurs ne se tournent pas les pouces : The Coalition vient en effet d’annoncer sa transition vers le moteur 3D Unreal Engine 5.

Le studio confirme au passage – à demi-mots – travailler sur de nouveaux projets, mais il ne faudra sans doute pas être trop pressé de voir les premiers screenshots d’un Gears 6. A ce sujet, The Coalition déclare qu’ il n’annoncera pas de nouveaux projets « avant un certain temps ». L’Unreal Engine 5 s’est dévoilé lors d’un incroyable trailer de gameplay réalisé sur PS5. Parmi les nouveautés du moteur L’UE5, la gestion des effets de particules massifs, l’éclairage de scène Global Illumination (technologie Lumen), et surtout le rendu en modélisation lourde (micropolygon geometry avec la technologie Nanite).