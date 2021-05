HarmonyOS bientôt chez les principaux fabricants chinois de smartphones ?

Huawei le sait. Son retour sur le marché du smartphone passe obligatoirement par un système d’exploitation mobile totalement indépendant d’Android… et des velléités agressives de l’administration américaine. L’ex-géant du smartphone (retombé aujourd’hui à la 5ème place du marché) planche depuis 2 ans sur HarmonyOS, un OS mobile « maison » dont la première mouture publique est attendue dans le futur flagship P50. Devenu le symbole d’une future probable indépendance technologique et logicielle de la tech mobile chinoise, HarmonyOS séduirait aussi les autres poids lourds que sont Xiaomi, Vivo, Oppo et Meizu. Si l’on en croit TechRadar, ces 4 sociétés chinoises seraient en pleine négociation avec Huawei afin de porter HarmonyOS sur leurs appareils.

Ces discussion en cours sont sans doute le reflet d’une forme de prudence : ZTE, Huawei, TikTok ou bien encore Xiaomi se sont retrouvés à un moment ou un autre sur la liste noire américaine, une liste qui ressemble de plus en plus à une épée de Damocles menaçant l’ensemble du secteur mobile chinois. Huawei prévoirait déjà d’installer HarmonyOS sur quelques 300 millions de mobiles avant la fin de l’année. Au vu de la Pdm actuelle du fabricant, il faudra beaucoup plus que les seules ventes de flagships Huawei pour parvenir à ce score.