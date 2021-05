Un robot du MIT sait jouer au coiffeur (vidéo)

Le prestigieux CSAIT du MIT (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) a dévoilé il y a quelques jours un robot (ou plutôt un bras robotisé) capable de… coiffer. Au bout du bras robot, une brosse « sensorielle » conçue pour déterminer l’épaisseur de la touffe de cheveux à « traiter », et ainsi adapter la force du brossage. Sur la base de l’appareil, une caméra reliée à un système d’analyse d’image par IA (computer vision) « traduit » les boucles en gradients verticaux et horizontaux. Ces informations sont ensuite renvoyées au bras robot qui peut alors adapter ses mouvements au type de cheveux à coiffer.



Le MIT note que malgré les imperfections de la machine, ce type de robot pourrait servir de coiffeur « personnel » pour des individus à mobilité réduite ou éloignées des villes (personnes âgées, isolées, etc.). Reste encore la question du coût d’un tel appareillage par rapport au prix d’une visite chez le coiffeur…