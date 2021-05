Confidentialité : Google suit timidement les pas d’Apple

Le lancement d’iOS 14.5 aurait-il donné des idées à Google ? Peu soucieuse de « confidentialité » jusqu’ici, la firme de Mountain View souhaiterait apporter un peu plus de transparence dans le Play Store. Dans le détail, la fiche descriptive d’une app Android devra bientôt afficher un label de confidentialité, soit l’ensemble des données susceptibles d’être récoltées, et les raisons pour lesquelles ces données sont récupérées.

Sur sa page de blog, Google affiche les différentes étapes de ce (gros) changement à venir. Les nouvelles règles seront définitivement fixées lors du 3ème trimestre 2021 et les devs pourront soumettre les fiches descriptives mises à jour (avec la notification des données récoltées donc) lors du Q4 de cette année. Si tout va bien, les utilisateurs verront ces modifications durant le premier trimestre 2022. Toutes les apps Android seront soumises à ces nouvelles règles à partir du Q2 2022.

On note qu’il n’est ici jamais question d’une fenêtre d’avertissement, et encore moins de la possibilité qu’aurait l’utilisateur de refuser la récolte de ses données. Google semble donc suivre ici les pas d’Apple… à distance, et avec une certaine lenteur.