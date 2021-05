Longue Marche 5B : la fusée chinoise place le module Tianhe en orbite… mais redescend sur Terre hors de contrôle

Le 29 avril dernier, l’énorme fusée chinoise Longue Marche 5B a placé en orbite le module Tianhe, première brique de la future station spatiale chinoise. Ce succès pourrait être terni par la descente incontrôlée du grand étage central de CZ-5B (l’autre nom de Longe Marche 5B). La fusée de 21 tonnes et 30 mètres de long fonce en effet à grande vitesse vers la Terre ( 27 600 km/h !), chutant de 80km sur le seul week-end. Il s’agit du plus gros engin spatial à retourner sur Terre sans aucune maitrise des ingénieurs au sol.

Today’s decay plot for the Tianhe objects. The core stage apogee continues to come down slowly. No new data today on Tianhe itself, which could indicate it made an orbit raising burn and tracking has lost it for now. pic.twitter.com/Gr1jz852jf

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 3, 2021