Facebook maintient la suspension de Donald Trump

Le conseil de surveillance de Facebook a pris la décision de maintenir la suspension du compte de Donald Trump sur le réseau social. L’ex-président américain est dans l’impossibilité de poster des messages, photos, vidéos ou d’autres contenus.

Donald Trump est toujours banni de Facebook

Mais le conseil de surveillance estime que Facebook ne doit pas imposer une suspension à vie pour Donald Trump. C’est pour cette raison que le réseau social devra réexaminer la décision arbitraire dans les prochains mois. Pour rappel, le blocage est en cours depuis le 7 janvier et se veut toujours d’actualité.

L’ancien locataire de la Maison Blanche « avait créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible » avec ses commentaires le 6 janvier, jour de l’assaut du Capitole, explique le conseil de surveillance. « Au moment de la publication des messages de Monsieur Trump, il y avait un risque clair et immédiat de préjudice et ses paroles de soutien aux personnes impliquées dans les émeutes ont légitimé leurs actions violentes », a-t-il détaillé.

Le blocage est valide aussi bien sur Facebook que sur Instagram (qui appartient à Facebook). Donald Trump avait 35 millions d’abonnés sur le premier et 24 millions sur le second, avant le blocage du compte.

D’autre part, le conseil de surveillance a formulé des recommandations politiques à mettre en œuvre par Facebook « pour élaborer des politiques claires, nécessaires et proportionnées qui favorisent la sécurité publique et respectent la liberté d’expression ».