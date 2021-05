Après une campagne de teasing savamment orchestrée, Disney vient enfin de révéler son premier « vrai » sabre laser rétractable, et le résultat est encore plus cool et fantastique qu’on pouvait l’imaginer de prime abord. Cette fois, plus de tube en plastique transparent : ce nouveau sabre laser jouet déploie son faisceau lumineux exactement comme dans les films : pour beaucoup de fans Star Wars, c’est un rêve de geek qui se réalise…



Plusieurs brevets disponibles visibles sur la toile précisent un peu le mécanisme sous jacent à cette merveille, soit une armature de plastique rétractable reliée à un petit moteur situé dans la poignée du sabre. Le nouveau sabre laser sera intronisé lors de l’inauguration en 2022 de l’hôtel « immersif » Star Wars: Galactic Starcruiser. Cet hôtel d’un nouveau genre préfigure un nouveau type d’attraction basé sur une immersion totale à la façon d’un « Westworld ». Disney développe même des automates extrêmement sophistiqués pour ses futurs parcs immersifs (le premier du genre étant le Galaxy’s Edge).

On notera enfin que les sabres laser du Galaxy Edge coûtent déjà très chers (200 dollars), ce qui signifie que ce nouveau modèle rétractable sera facturé à minima au même tarif, et probablement au delà…