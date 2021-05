Neuralink : le co-fondateur quitte la société… sans aucune explication

Y aurait-il du rififi dans l’organigramme de Neuralink, la dernière startup d’Elon Musk ? Max Hodak, co-fondateur de Neuralink avec Elon Musk, et jusqu’ici président de la société, vient de démissionner de toutes ses fonctions dans l’entreprise. Plus surprenant encore, l’ex-CEO ne donne aucune raison pour ce départ précipité et se contente de préciser qu’il « reste un fervent supporter de l’entreprise ».

✨Some personal news:✨ I am no longer at Neuralink (as of a few weeks ago). I learned a ton there and remain a huge cheerleader for the company! Onward to new things. — Max Hodak (@max_hodak) May 1, 2021

Pour ne rien arranger, Max Hodak semble laisser des indices sur de possibles dysfonctionnements en interne. A un internaute qui se plaignait du départ d’un dirigeant d’entreprise n’ayant commercialisé aucun produit, Hodak a répondu laconiquement « pareil », ce qui pourrait indiquer des désaccords internes portant sur l’exploitation commerciale des inventions de Neuralink. Hodak estimerait-il que Musk est allé trop loin… ou pas assez ? La seconde option n’est pas impossible : Hodak a subi un véritable bad buzz ces dernières semaines après avoir déclaré qu’un Jurassic Park devenait envisageable et que de nouvelles espèces animales pourraient même être créées dans un avenir proche !

De fait, ces idées farfelues s’avèrent très éloignées des objectifs déclarés d’Elon Musk, qui a toujours déclaré que les expériences de Neuralink (dernièrement un singe jouant à Pong avec son cerveau) devraient prioritairement servir aux personnes paralysées moteur, avant même la possible connexion entre le cerveau humain et l’IA. La stratégie de Musk, peut-être plus prudente que celle de Hodak, est pourtant déjà largement critiquée par une partie de la communauté scientifique (dont le prestigieux MIT), qui estime que Neuralink se fixe des objectifs technologiques beaucoup trop élevés pour un temps de recherche beaucoup trop court.