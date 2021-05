Crew-1 : retour sur Terre sans soucis pour les 4 spationautes

Après deux reports pour cause de vents violents les 4 membres d’équipage du Crew-1, soit Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi, ont finalement pu regagner la Terre ferme (ou plutôt la mer pas très ferme puisqu’il s’agissait ici d’un amerrissage). La capsule Crew Dragon de SpaceX a touché l’océan à 2h56 (heure locale) le dimanche 2 mai 2021.

#ICYMI: @SpaceX Crew-1 astronauts Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, and Soichi Noguchi took a six-and-a-half hour ride back to Earth overnight on the #CrewDragon Resilience. pic.twitter.com/EXhpBb7CKj

— International Space Station (@Space_Station) May 2, 2021