Mochi : le premier robot de recharge mobile fonctionnant à l’énergie verte

Le marché des véhicules électriques prend de plus en plus d’envergure en Chine. D’ailleurs, une entreprise dénommée Envision, qui est spécialisée dans la production d’éoliennes et de logiciels de gestion d’énergie, a développé un robot de recharge qui utilise 100% d’énergie renouvelable et peut recharger la plupart des voitures électriques actuellement sur le marché.

Mochi peut fournir 600 km en deux heures de charge

Le robot de recharge mobile s’appelle Mochi et a été dévoilé lors de la journée zéro carbone de la société Envision à Shanghai. En effet, cet appareil est le premier robot de recharge mobile qui est alimenté à 100% par l’électricité verte. D’après la société chinoise, Mochi sera disponible dans le commerce dès le mois de juin et les conducteurs de voitures électriques peuvent également réserver ces appareils de recharge sur l’application Mochi.

Pour information, Mochi est alimenté par des batteries d’Envision avec une capacité de 70 kWh et une puissance de sortie de 42 kW. Le robot de recharge peut ainsi fournir une autonomie de 600 km pour deux heures de charge. Il fonctionne également avec le système d’exploitation intelligent ENOSTM du groupe Envision qui permet à Mochi de se connecter au réseau d’énergie renouvelable de l’entreprise. Ce réseau fournit 200 Gigawatts d’énergie renouvelable dans le monde. La société dispose effectivement de 2 400 éoliennes dans le monde.

En tout cas, ce robot peut changer le visage de la mobilité en Chine et dans le reste du monde. A savoir qu’en Chine, qui est le plus grand marché automobile du monde, 1,37 million de voitures électriques ont été vendues en 2020, ce qui représente 9% des voitures vendues dans le pays.