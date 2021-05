L’Autopilot de Tesla peut facilement être berné, affirme une association de consommateurs

Alors qu’Elon Musk, le PDG de Tesla essaie tant bien que mal de redorer le blason de son système de pilotage automatique, les faits ne vont pas vraiment en sa faveur. En effet, le 18 avril dernier, le New York Times a rapporté un nouvel incident impliquant une Tesla Model S au Texas. En effet, un véhicule a percuté un arbre, puis a pris feu, tuant ses deux passagers, deux hommes âgés de 59 et 69 ans.

D’après la police locale, personne n’était au volant au moment de l’impact, un des hommes était assis sur le siège passager et l’autre se trouvait sur la banquette arrière. Toutefois, les femmes des victimes auraient conversé avec leurs maris avant l’impact et ces derniers auraient parlé de l’Autopilot de la voiture.

L’Autopilot de Tesla au cœur de l’accident ?

Très vite, Elon Musk a réagi sur Twitter, affirmant que l’Autopilot n’était pas actif car le propriétaire de la voiture n’avait pas acheté l’option. Le PDG de Tesla a également attaqué le Wall Street Journal pour fausses informations.

Par ailleurs, un internaute est allé à la rescousse de Tesla en affirmant que l’Autopilot ne pouvait fonctionner qu’avec les deux mains du conducteur posées sur le volant. Intervention vivement saluée par Elon Musk. Toutefois, une association des consommateurs a également vite fait de contredire cette affirmation en menant un petit test.

Dans un article et une vidéo parus le 22 avril dernier, l’association des consommateurs Consumer Reports a affirmé que l’Autopilot était très facilement à berner.

Il suffirait d’une légère pression sur le volant pour démarrer la voiture

Un membre de l’association a effectivement mené une expérience dans un circuit fermé. Dans un premier temps, il a activé l’Autopilot et a réglé la vitesse à 0 km/h. Dans un second temps, il a changé de siège et a augmenté la vitesse de la voiture avec une simple molette située sur le volant. Le véhicule a également démarré et ce, sans conducteur, mais juste une chaîne légèrement lestée accrochée au volant qui servait à simuler le poids des mains.

Les membres du Consumer Reports ont ainsi affirmé qu’il est tout à fait possible qu’une voiture Tesla roule toute seule tant qu’il y ait une légère pression sur le volant. L’association des consommateurs a qualifié ce test d’effrayant et a affirmé que les garde-fous des voitures Tesla sont largement insuffisants. L’inquiétude de l’association est d’autant plus accrue au vu de la sortie de la version bêta du système Full Self Driving de Tesla qui sera testée en ville.