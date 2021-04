Huawei dévoile le Band 6, un bracelet connecté aux faux airs de smartwatch

[Article initial publié le 28/04] Huawei a beau avoir été touché-coulé sur le secteur du smartphone, le géant asiatique continue d’investir de nouveaux marchés. Le Band 6 est un bracelet connecté aux faux airs de smartwatch avec son « grand » écran AMOLED de 1,47 pouces (194 x 368, 282 ppp). A côté, le Band 5 ressemble presque à une version mini. Malgré ses 18 grammes et des fonctions avancées (capteur SpO2 et cardiofréquencemètre, du jamais vu sur un bracelet connecté !) le Band 6 affiche une autonomie de 14 jours (avec le cardiofréquencemètre en fonctionnement continu).

Les fonctions intégrées sont nombreuses et vont du suivi du sommeil à la gestion du cycle menstruel, sans oublier bien sûr 11 modes d’entrainement (vélo, la corde à sauter) et 85 modes personnalisés (fitness, danse, etc.). La finition semble impeccable, comme toujours chez Huawei, avec ici un bracelet recouvert de polymère en « matériaux durables ». Et pour ne rien gâcher, il sera possible de porter le Band 6 en plongée : l’accessoire peut descendre à 50 mètres de profondeur sous la grande Bleue.

Le Band 6 est disponible à la vente sur Amazon au prix de 59,99 euros. Plusieurs coloris de boitier et de bracelets sont bien sûr disponibles.